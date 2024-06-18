Вторник, 18 Июня 2024 10:52

АрмИнфо. В рамках рабочего визита во Францию 17 июня министр обороны РА Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи был обсужден текущий процесс сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны.

Папикян представил ход реформ в сфере обороны в Армении и работы, проводимые в этом направлении в рамках сотрудничества с Францией.

Стороны отметили важность военно-технического сотрудничества, вокруг которого достигнуты новые договоренности.

В тот же день, между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Отметим, что еще 27 сентября 2023 года тогдашний глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала назначение французского военного атташе в Ереване с целью дальнейшего укрепления двустороннего оборонного сотрудничества.

А уже в начале октября того же года Франция положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. 22-23 октября на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану. Тогда были подписаны соглашения о поставках Еревану трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran. Франция уже поставила Армении 24 единицы легких бронемашин типа "Бастион". В целом Армения получит 50 таких машин.