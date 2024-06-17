Понедельник, 17 Июня 2024 17:22

АрмИнфо.Концепция премьер-министра РА Никола Пашиняна о реальной Армении - это коленопреклонённая, сдавшаяся и порабощённая страна. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, ненависть Пашиняна к бывшим военным и политическим лидерам Арцаха, находящимся в тюрьмах Баку, имеет свои причины. "Во-первых, человек, который в своей лексике использует нецензурные выражения в адрес сидящих в тюрьме, раскрывает суть своих внутренних страхов и недочеловеческого типажа, прекрасно понимая, что у этих людей нет возможности ответить ему. Во- вторых, любой человек, который выступает с позиции защиты государственности - от активного гражданина и военного до государственного деятеля, является врагом правительства Пашиняна", - отметил оппозиционер.

Он добавил, что первым виновником и ответственным за пребывание всех пленных, военнопленных в бакинских тюрьмах является сам Пашинян. В результате его провала в переговорах не только был сдан Арцах, а ключевые территории Армении оказались под азербайджанской оккупацией, но и тысячи людей погибли, ранены, многие из них долгое время провели в адских условиях тюремной жизни.

Отметим, что до сих пор неизвестно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, и 8 представителей военно-политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламента Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.