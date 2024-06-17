Понедельник, 17 Июня 2024 17:21

АрмИнфо.По факту массовых беспорядков в ходе акции протеста 12 июня в центре столицы Армении возбуждено уголовное производство. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно источнику, проводятся широкомасштабные следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств случившегося.

Следствием были получены данные о том, что 12 июня, начиная с 19:30, группа участников акции не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность особо охраняемых объектов. При этом, группа, оттесняя полицейских и оказывая на них давление, пыталась прорвать полицейский кордон, параллельно забрасывая стражей порядка бутылками и другими предметами. С целью предотвращения дальнейшего развития событий полиция после предварительного предупреждения применила специальные средства. Однако группа участников акции, вновь не подчинившись законным требованиям полицейских, дополняя действия друг друга, проявив неуважение к обществу и откровенное пренебрежительное отношение к правовым и моральным нормам, демонстративно игнорируя правила сосуществования, совершила хулиганство.

В частности, по данным следствия, был нарушен покой людей, в адрес сотрудников полиции звучали ругательства и нецензурная брань, их закидывали камнями, палками, бутылками и дымовыми шашками, ломали металлическое ограждение прилегающего парка. СК были идентифицированы действия 12 участников, совершивших вышеуказанные преступные деяния. В отношении 8 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое помещены по домашний арест, а еще одному запретили выезд из страны. Полиции поручено произвести задержание еще одного человека по обвинению в хулиганстве в составе группы лиц и представить его в орган, осуществляющий производство. В целях установления всех участников массовых беспорядков продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что 12 июня в результате применения Полицией светошумовых гранат пострадал 101 человек, в том числе, 18 полицейских.