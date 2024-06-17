Понедельник, 17 Июня 2024 17:19

АрмИнфо.После незаконного применения полицией несоразмерной силы и специальных средств против участников митинга возле здания Национального Собрания РА 12 июня правительство пытается создать атмосферу страха в Армении, прибегая к широкомасштабным репрессиям. Об этом говорится в заявлении движения "Мать Армения".

Как отмечается в заявлении, власти предпринимают попытки ликвидировать любые проявления сопротивления, в результате чего в стране появились новые политические заключенные. "Преследованию подвергаются не только участники митинга 12 июня, но и сочувствующие движению люди, в частности, владелец службы такси GG. Кроме того, прямой мишенью правительства стала партия АРФД, которая, как известно, является частью оппозиционного лагеря, представленного в Национальном Собрании нашей страны. Это попытка правительства заставить замолчать политическую оппозицию в законодательном органе. Мы призываем политические силы Армении, неправительственные организации, местные и международные правозащитные организации осудить поведение правительства РА. Происходящее доказывает, что Армения входит в число наихудших диктатур", - говорится в заявлении движения "Мать Армения"