Понедельник, 17 Июня 2024 17:09

АрмИнфо. В Армении будут проведены парламентские слушания, посвященные возможности проведения в стране референдума о вступлении в Европейский Союз. Решение о проведении слушаний было принято 17 июня на заседании комиссии Национального Собрания по вопросам европейской интеграции.

Как отметил глава комиссии Арман Егоян, слушания пройдут 21 июня в НС РА. Как ожидается, в них, помимо представителей депутатского корпуса и экспертного сообщества, примут участие и руководители четырех политических сил, недавно обратившихся к властям с предложением провести общенародное голосование.

Напомним, что 11 июня лидеры партий Тигран Хзмалян (Европейская партия), Арам Саркисян (<Республика>), Арман Бабаджанян (<Во имя Республики>) и Левон Ширинян (Христианско- демократическая партия) выступили с заявлением, в котором отметили, что <исходя из геополитических процессов и внутриармянской необходимости> предлагают организовать референдум в ближайшие 3-4 месяца.