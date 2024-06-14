Пятница, 14 Июня 2024 11:33

АрмИнфо. Мэра Степанакерта Давида Саркисяна отправили под домашний арест на два месяца. Соответствующее решение вчера поздно вечером принял судья Масис Мелконян.

Как сообщил адвокат Рубен Меликян, на судебном заседании, состоявшееся 13 июня он полностью удовлетворил ходатайство следователя, и применил в отношении мэра Степанакерта меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что Саркисян был арестован на 20 дней 27 мая. Ему предъявлено обвинение по 3 пункту 3 части статьи 255 и 2 части статьи 457 Уголовного кодекса РА по делу о хищении особо крупного имущества и подделке документов. Защита считает дело в отношении мэра Степанакерта политизированным.