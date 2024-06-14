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АрмИнфо. Мэра Степанакерта Давида Саркисяна отправили под домашний арест на два месяца. Соответствующее решение вчера поздно вечером принял судья Масис Мелконян.
Как сообщил адвокат Рубен Меликян, на судебном заседании, состоявшееся 13 июня он полностью удовлетворил ходатайство следователя, и применил в отношении мэра Степанакерта меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, что Саркисян был арестован на 20 дней 27 мая. Ему предъявлено обвинение по 3 пункту 3 части статьи 255 и 2 части статьи 457 Уголовного кодекса РА по делу о хищении особо крупного имущества и подделке документов. Защита считает дело в отношении мэра Степанакерта политизированным.
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|Российско-армянские отношения всегда строились на равноправии, на взаимном учете интересов, на понимании сложности ситуации в регионе - Захарова
|Посольство США: разрешение политических разногласий обеспечивается посредством демократических процессов
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|Новые возможности для развития иранистики в ЕГУ
|Карен Андреасян заверяет: В Армении нет политзаключенных
|Арташес Гегамян: власти Армении провоцируют в стране гражданскую войну
|Партия "Наследие" призвала отстранить Пашиняна от власти
|МИД: Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией, но отзовет своего посла из Еревана на консультации
|Армения официально присоединилась к соглашению Artemis NASA
|Посол Беларуси посоветовал Пашиняну прежде чем делать резкие заявления в адрес Минска, разобраться в ситуации
|С участием ансамбля Кантата в Ереване состоится концертпредставление "Женщина - Woman - Das Madchen - La Femme"
|В 2023 году общеобразовательная система Армении пополнилась более чем 3 тыс. новыми учителями
|Высший Духовный совет строго осудил несоразмерные и незаконные действия в отношении мирных демонстрантов в центре Еревана
|Кремль: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ
|Инфоштаб Арцаха: Правительственные круги Армении распространяют тезисы о причинах деарменизации Арцаха, не имеющие ничего общего с реальностью
|Жанна Андреасян: Впервые в Армении за последние 2 года наблюдается рост числа новых ученых
|Шпаковский: Минск спокойно относится к импульсивным заявлениям Пашиняна
|Востоковед разоблачает ложь Пашиняна по части сдачи Нагорного Карабаха
|Премьер-министр РА: в вопросе Нагорного Карабаха клерикально-феодальная элита Армении ввела в заблуждение народ Армении для захвата власти
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|Премьер-министр РА: я воздержусь от визитов в Беларусь, пока там президентом является Александр Лукашенко
|В Ереване состоялось пятое заседание Комитета партнерства Армения-ЕС в рамках CEPA
|СЖА решительно осуждает действия полиции против представителей прессы
|Архиепископ: в Армении нет ни правительства, ни власти, которая защищала бы интересы народа
|Омбудсмен Армении и американский чиновник обсудили вопросы, связанные с правами беженцев из Арцаха
|Количество пострадавших в результате событий на проспекте Баграмяна выросло до 102 человек
|Депутат от партии власти: то, что произошло вчера, является попыткой совершения акта терроризма
|Экс-омбудсмен: Полицейское насилие в отношении демонстрантов было осуществлено по прямому указу властей Армении
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян: лица, спровоцировавшие общественные беспорядки, должны быть привлечены к ответственности
|Асмик Погосян призвала деятелей культуры Армении встать между протестующими и полицией
|Армения отозвала своего посла из Беларуси для консультаций
|МИД РА: Армения намерена активно сотрудничать с партнерами с целью восстановления стабильности и мира в Европе
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