Пятница, 14 Июня 2024 11:28

АрмИнфо. Запад не собирается приглашать Армению в Евросоюз, да и Украина этого не дождется в ближайшее время. Подобное мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала "бельмом на глазу" у Вашингтона и его союзников. На перетягивание закавказской республики в евро- атлантический лагерь были брошены значительные силы", - отметил Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете".

По его словам, недаром именно в Ереване размещено одно из крупнейших американских посольств в мире. "Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы. Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа - спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще?", - задался он вопросом.

В этом ключе Медведев предложил посмотреть на Грузию, где недавно был одобрен закон, который не понравился США и ЕС. "И что? А вот что - санкции! Принятая же Европарламентом в марте 2024 г. Резолюция об укреплении отношений между ЕС и Арменией на деле представляет собой обычную бумажку без обязательств ", резюмировал зампред Совбеза РФ.