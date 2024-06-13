Четверг, 13 Июня 2024 20:59

АрмИнфо. Вооруженные силы Арцаха до последней секунды подчинялись Министерству обороны РА, являясь его территориальной единицей, и премьер-министр РА Никол Пашинян об этом прекрасно знает. Об этом 13 июня журналистам заявил президент Арцаха Самвел Шахраманян, комментируя сегодняшнее заявление главы армянского правительства о том, что власти Нагорного Карабаха за два часа сдали республику Азербайджану, как и все накопленное вооружение на миллиарды долларов.

<Они не должны искать виновных в этом деле. Через несколько часов мы поняли, что остались одни. Противостоять вооруженным силам Азербайджана с соотношением 1 к 12 было просто невозможно, нужно было спасать жизни людей", - уточнил президент Арцаха.

Он добавил, что народ Арцаха видел три войны. <Он выдержал не два часа, как сказал Пашинян, а 32 года. Каждый семилетний арцахец видел три войны, мы ушли, когда поняли, что мы одни, и нам нужно было спасать жизни людей>, - отметил Шахраманян.

Он подчеркнул, что военно-политическое руководство Арцаха, оказавшиеся в бакинских тюрьмах, стало живым заложником, обеспечив, тем самым, вывод населения из Нагорного Карабаха. Таким образом президент Арцаха прокомментировал утверждения Пашиняна о том, что эти лица практически стали дезертирами. Впрочем, Шахраманян пообещал вернуться к этому вопросу позже