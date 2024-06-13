Четверг, 13 Июня 2024 20:57

АрмИнфо. Никол Пашинян и обслуживающее его парламентское большинство утратили политическую легитимность и должны немедленно уйти в отставку. Их дальнейшая деятельность лишь углубляет гражданское противостояние внутри страны и дискредитирует репутацию и признание Армении в международных отношениях. Об этом говорится в совместном заявлении оппозиционных фракций <Армения> и <Честь имею> Национального Собрания РА.

Как отмечается в заявлении, Никол Пашинян и его политическая команда несут прямую политическую, моральную и уголовную ответственность за события последних дней, по сути, превратившись в антинародные и антинациональные политические элементы, служащие интересам

иностранных держав, в первую очередь Турции и Азербайджана. "Очевидно, что все трагические события последнего периода истории нашего народа напрямую связаны с деятельностью Никола Пашиняна и его ближайшего окружения (1 марта 2008 г., захват власти в 2018 г., 44- дневная война, оккупация суверенной территории Армении со стороны Азербайджана, потеря Нагорного Карабаха). Пришло время остановить этот процесс и продолжить достойный процесс без Никола и его большинства. Это уже стало онтологической необходимостью для нашего народа. Факты доказывают, что за последние шесть лет в стране сформировалось единоличное правление Никола Пашиняна, которое не имеет ничего общего с фундаментальными нормами Конституции, правами человека и демократией. Небольшая группа людей, называющих себя большинством, шантажируя общество новыми угрозами войны, держит армянское государство заложником ради собственной безопасности и обогащения. Признания лидера режима Никола Пашиняна доказывают, что последние шесть лет он манипулирует общественным мнением, вводит население в заблуждение, обслуживает другие интересы, укрепляет материальное благополучие своей семьи и родственников>, - отмечается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что за шесть лет своего правления правящая политсила нарастила государственный долг страны на шесть миллиардов долларов, возросла коррупция, разрушена вся система безопасности государства. Политика и действия нынешних правителей противоречат Конституции Армении и угрожают конституционному строю.

"Агрессивность властей, применение силы против мирных демонстрантов, превращение Национального Cобрания в военизированный объект – это проявление агонии и стремления максимально отодвинуть момент уголовной ответственности за совершенные ими преступления. Сегодня Армения превратилась в полицейское государство, где правоохранительные органы не выполняют функции по поддержанию общественного порядка и соблюдению основных прав и свобод человека, а лишь защищают лидера режима и его ближайшее окружение. О том, что полиция не служит обществу, свидетельствует рост с каждым годом количества тяжких и особо тяжких преступлений в стране. Судебно-правовая система стала придатком политического режима и полностью утратила свою независимость и объективность. В связи с событиями, произошедшими на проспекте Баграмяна 12 июня 2024 года, Защитник прав человека, председатель Высшего судебного совета и генеральный прокурор должны немедленно уйти в отставку со своих постов, поскольку не сумели предотвратить массовые нарушения прав человек и не смогли обеспечить верховенство закона. События на проспекте Баграмяна 12 июня стали той <красной> линией, которая поставила действующую власть вне закона. Мы считаем, что все сотрудники полиции, следователи, прокуроры и судьи, совершающие противоправные действия, несут личную ответственность за свои действия и решения. Их будут рассматривать как сторонников антинародного и антигосударственного режима Пашиняна, оправдывающих жестокие и незаконные действия против мирных протестующих. Все политические силы и неправительственные организации, считающие себя частью современного армянского общества и готовые бороться за свободу и справедливость, должны выразить свое четкое отношение к событиям 12 июня. В противном случае мы видим, что они в равной степени ответственны за политику режима Пашиняна, солидарны с ним и укрепляют его своими действиями>, - сказано в заявлении.

В документе также содержится призыв к международному сообществу осудить действия властей Армении. В противном случае, будут очевидны двойные стандарты, что повестка сотрудничества с международным сообществом в вопросах прав человека, демократии и верховенства закона исчерпала себя и носит характер исключительно геополитической целесообразности, служащей интересам режима Пашиняна. <Призываем ПАСЕ снять с повестки июньской сессии вопрос выполнения Арменией взятых на себя обязательств, поскольку подготовленные материалы не объективны, не отражают реального состояния прав человека и качества демократии в стране. Дальнейшее предвзятое отношение Совета Европы является реальным нарушением прав человека, демократии и верховенства закона в Армении. Учитывая, что при нынешней власти невозможно добиться объективной и справедливой правовой оценки деятельности руководителей правоохранительных органов (министра внутренних дел, начальника полиции, директора СНБ, руководителей следственных комитетов) ), мы предлагаем им добровольно уйти в отставку. Невыполнение этого призыва будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство в будущем, поскольку продолжение пребывания в должности будет восприниматься, как сознательное желание продолжать незаконную и незаконную деятельность. Достойных граждан РА призываем поддержать священное жвижение, поддержать тех людей, которые хотят с их устранением возвестить о начале периода стабильного мира и сильного государства>, - говорится в заявлении фракций.