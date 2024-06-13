Четверг, 13 Июня 2024 20:56

АрмИнфо.Российско-армянские отношения всегда строились на равноправии, на взаимном учете интересов, на понимании сложности ситуации в регионе. Об этом завила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента news.ru о том, надеется ли Москва на восстановление отношейний с Арменией, в случае если там поменяется правительство и каковы ожидания по этому поводу.

По словам Захаровой, необходимо разделить темы которые объединены в одном вопросе. Поэтому все события, которые касаются внутриполитической жизни в той или иной стране и в том числе в Армении, является внтуренним делом того или иного суверенного государства, отметила представитель МИД РФ. Что же касается отношений с армянским народом, с Арменией, то они во всех сферах являются приоритетом для России в связи с целым рядом причин: исторических, экономических, в том числе и геополитических. Эти отношения всегда строились на равноправии, на взаимном учете интересов, на понимании сложности ситуации в регионе.

<Я понимаю, что многие хотят обрушить армяно-российские отношения, и многие сделали немало для того, чтобы навредить двусторонним отношениям. Но мне кажется, что Россия со своим открытим сердцем, своей широкой душой делала все для того, чтобы эти попытки оказались тщетными. И это вопреки даже очень неадекватным, порой крейне оскорбительным, заявлениям в свой адрес, вопреки деструктивным мерам, направленным на не только подрыв России, а на подрыв двусторонних отношений, которые рекошетом ударили по народу Армении, по региональной стабильности и безопасности>, - подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что в эту самую региональную стабильности и безопасность Россия немало вкладывала. <Простите меня за это слово, Россия немало инвестировала, а если сказать как есть, много пожертвовала большим количеством жизней и судеб людей. Людей, как живущих в Армении, так и других стран и в немалой степени граждан России. Это военнослужащие, сотрудники соотвествующих подразделенгий, пограничники, которые жертвуя своими жизнями, своим здоровьем, благополучием защищали регион и народ Армении, в первую очередь, от застарелых конфликтов, от стихийных бедствий, от перепитий и неурядиц. И все это кончеено стоило бы учитывать>, отметила Захарова, подчеркнув что Россия всегда вытаскивает эти отношения из любого пике, в которое пытались их неоднократно завести безумные головы, которые, как она выразилась, <либо ни о чем не думали, либо думали только о деньгах или собственных амбициях>.

Захарова призвала быть уверенными, что с Арменией россия всегда будет дружить, развивать отношения, потому что речь не идет о конкретных исключительно только персоналиях, которые в определенные периоды времени появляются на политических небосклонах разных стран. Речь идет о народе. Речь идет о двух странах. <Я сказала - мы столько души вложили и столько сил, столько тепла в развитие наших отоношений, что никому не удастся их испортить>, - подчекркнула представитель МИД РА.