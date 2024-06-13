Четверг, 13 Июня 2024 18:10

АрмИнфо. С 2011 года я уверенно заявляю, что в Армении нет политзаключенных. Об этом в ходе брифинга 13 июня заявил председатель Высшего судебного совета (ВСС) Армении Карен Андреасян.

<Потому что если бы я думал, что есть, это бы значило, что я не верю судебным приговорам моих коллег, и не одного судьи, а множества>, - сказал он. Андреасян заметил, что если бы полагал иначе, то на следующий же день должен был уйти в отставку.

При этом он отказал по просьбе журналистов комментировать отдельные случаи, в частности связанный с победившим на выборах Совета старейшин в Ванадзоре Мамиконом Асланяном. Однако на подобные замечания со стороны представителей СМИ, глава ВСС поставил встречные вопросы. <Все ли оппозиционные, к примеру, губернаторы, находятся под стражей? Все ли оппозиционные политические деятели крупного или мелкого калибра арестованы? Как так бывает, что есть судебная система, репродуцирующая политзаключенных, то почему она не работает в других случаях?>.