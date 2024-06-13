Четверг, 13 Июня 2024 18:08

АрмИнфо.Власти Армении провоцируют в стране гражданскую войну. Об этом говорится в статье лидера партии <Национальное единение> Арташеса Гегамяна.

Как отметил политик, премьер-министр РА Никол Пашинян и его сподвижники, руководимые спецслужбами США, Великобритании и Турции, ведут страну к гражданской войне, ставя цель дестабилизировать ситуацию в стране с широким использованием апробированных на Украине технологий, направленных на разжигание антироссийских настроений. "Антинародный режим Пашиняна находится в агонии, что особенно очевидно в наши дни, когда национально- освободительное движение, возглавляемое достойным сыном Армянской Апостольской церкви, архиепископом Багратом Галстаняном, приобрело поистине народный характер.

Пашинян и его окружение осознают неизбежность разрушения своего режима, утвержденного в 2018 году в результате государственного переворота. Об этом знают и его хозяева, которые в последнее время стали очень часто появляться в Армении под надуманными предлогами. Успехи России в Специальной военной операции на украинском театре военных действий против НАТО делают провокацию по открытию второго фронта на Южном Кавказе особенно актуальной", - подчеркнул Гегамян.

Он добавил, что загнанный своими работодателями в угол из-за задержки с выводом 102-й российской военной базы из Армении и пограничного отряда ФСБ России, Пашинян, руководствуясь инстинктом самосохранения, прибегает к террору против тысяч граждан страны, которые активно участвуют в мирном движении <Тавуш во имя Родины> во главе с архиепископом Багратом Галстаняном.

<Руководство партии <Национальное единение>, подчеркивая народный национально- освободительный характер движения, выражает уверенность, что Армения избавится от антинародного режима Пашиняна в кратчайшие сроки. Мы считаем своей важнейшей задачей не допустить развязывания гражданской войны в Армении, понимая, что это неизбежно приведет к распаду армянской государственности.

В крайне тревожной ситуации, сложившейся в стране и в регионе Южного Кавказа, мы убеждены, что надежным гарантом мира, независимости и суверенитета Республики Армения является Российская Федерация.