Четверг, 13 Июня 2024 18:07

АрмИнфо. Каждый шаг, каждое слово действующих властей внутри или за пределами нашей страны принижает государственность, вступает в противоречие с коллективными экзистенциальными интересами армянского народа и конституционными правами граждан Армении. Об этом говорится в заявлении партии "Наследие".

"Осуждаем всех и каждого, от преступного отступничества и патриотизма до массовых военных убийств и применения ужасающих средств насилия против собственного народа. Но осуждения мало, необходимо любой ценой отстранить его (Пашиняна) и его сообщников. Кровь армян, пролитая по приказу армян, теперь взывает к Армении, ответу и спасению", - говорится в заявлении партии.

Полиция 12 июня применила несоразмерную ничем не спровоцированную силу в отношении мирных демонстрантов у здания правительства. Были применены светошумовые гранаты и другие спецсредства. Пострадали свыше 100 человек по официальным данным.

По имеющимся данным, в результате применения спецсредств пострадали около 10 представителей СМИ, повреждена редакционная техника. В СМИ распространились кадры, свидетельствующие о целенаправленном ударе светошумовых гранат в направлении работающих на месте протестов журналистов и операторов. Более того, во всемирной паутине множество кадров, когда несколько десятков полицейских толпой жестко избивают демонстранта, который пытается руками защитить голову и лицо. Начальник полиции Армении оправдала данные действия полицейских, заверив, что протестующие не подчинялись законными требованиями правоохранителей. Но, видеокадры инцидентов свидетельствуют об обратном.

Правозащитные организации и зарубежные дипломатические представительства, которые так рьяно до 2018 года защищали права человека в нашей стране, хранят гробовое молчание.