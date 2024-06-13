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АрмИнфо. Каждый шаг, каждое слово действующих властей внутри или за пределами нашей страны принижает государственность, вступает в противоречие с коллективными экзистенциальными интересами армянского народа и конституционными правами граждан Армении. Об этом говорится в заявлении партии "Наследие".
"Осуждаем всех и каждого, от преступного отступничества и патриотизма до массовых военных убийств и применения ужасающих средств насилия против собственного народа. Но осуждения мало, необходимо любой ценой отстранить его (Пашиняна) и его сообщников. Кровь армян, пролитая по приказу армян, теперь взывает к Армении, ответу и спасению", - говорится в заявлении партии.
Полиция 12 июня применила несоразмерную ничем не спровоцированную силу в отношении мирных демонстрантов у здания правительства. Были применены светошумовые гранаты и другие спецсредства. Пострадали свыше 100 человек по официальным данным.
По имеющимся данным, в результате применения спецсредств пострадали около 10 представителей СМИ, повреждена редакционная техника. В СМИ распространились кадры, свидетельствующие о целенаправленном ударе светошумовых гранат в направлении работающих на месте протестов журналистов и операторов. Более того, во всемирной паутине множество кадров, когда несколько десятков полицейских толпой жестко избивают демонстранта, который пытается руками защитить голову и лицо. Начальник полиции Армении оправдала данные действия полицейских, заверив, что протестующие не подчинялись законными требованиями правоохранителей. Но, видеокадры инцидентов свидетельствуют об обратном.
Правозащитные организации и зарубежные дипломатические представительства, которые так рьяно до 2018 года защищали права человека в нашей стране, хранят гробовое молчание.
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|Посольство США: разрешение политических разногласий обеспечивается посредством демократических процессов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Новые возможности для развития иранистики в ЕГУ
|Карен Андреасян заверяет: В Армении нет политзаключенных
|Арташес Гегамян: власти Армении провоцируют в стране гражданскую войну
|Партия "Наследие" призвала отстранить Пашиняна от власти
|МИД: Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией, но отзовет своего посла из Еревана на консультации
|Армения официально присоединилась к соглашению Artemis NASA
|Посол Беларуси посоветовал Пашиняну прежде чем делать резкие заявления в адрес Минска, разобраться в ситуации
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|В 2023 году общеобразовательная система Армении пополнилась более чем 3 тыс. новыми учителями
|Высший Духовный совет строго осудил несоразмерные и незаконные действия в отношении мирных демонстрантов в центре Еревана
|Кремль: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ
|Инфоштаб Арцаха: Правительственные круги Армении распространяют тезисы о причинах деарменизации Арцаха, не имеющие ничего общего с реальностью
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|Шпаковский: Минск спокойно относится к импульсивным заявлениям Пашиняна
|Востоковед разоблачает ложь Пашиняна по части сдачи Нагорного Карабаха
|Премьер-министр РА: в вопросе Нагорного Карабаха клерикально-феодальная элита Армении ввела в заблуждение народ Армении для захвата власти
|В Госдуме оценили решение Армении выйти из ОДКБ
|Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
|Премьер-министр РА: я воздержусь от визитов в Беларусь, пока там президентом является Александр Лукашенко
|В Ереване состоялось пятое заседание Комитета партнерства Армения-ЕС в рамках CEPA
|СЖА решительно осуждает действия полиции против представителей прессы
|Архиепископ: в Армении нет ни правительства, ни власти, которая защищала бы интересы народа
|Омбудсмен Армении и американский чиновник обсудили вопросы, связанные с правами беженцев из Арцаха
|Количество пострадавших в результате событий на проспекте Баграмяна выросло до 102 человек
|Депутат от партии власти: то, что произошло вчера, является попыткой совершения акта терроризма
|Экс-омбудсмен: Полицейское насилие в отношении демонстрантов было осуществлено по прямому указу властей Армении
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян: лица, спровоцировавшие общественные беспорядки, должны быть привлечены к ответственности
|Асмик Погосян призвала деятелей культуры Армении встать между протестующими и полицией
|Армения отозвала своего посла из Беларуси для консультаций
|МИД РА: Армения намерена активно сотрудничать с партнерами с целью восстановления стабильности и мира в Европе
|Полиция начала применять против участников акций протеста светошумовые гранаты
|В Армении идет работа над разработкой стратегии национальной безопасности - Пашинян
|МВД: демонстранты отобрали у полицейских каски и дубинки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД РА: сообщения некоторых телеграмм каналов о выходе Армении из ОДКБ не соответствуют действительности
|Никол Пашинян: Минской группы ОБСЕ де-факто не существует
|Пашинян: не школой определяется территория страны, она определяется в соответствии с признанными государственными границами
|Пашинян: Если бы у власти были не мы - Республика Армения стала бы губернией
|Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
|Франция наложила запрет на въезд сотрудницы азербайджанского государственного агентства "Азертадж" в шенгенскую зону
|Премьер: для властей Армении красной линией в вопросе уступок является территория страны площадью в 29 743 кв км
|Российский дипломат: Мы не можем не замечать понижения уровня представленности Армении на мероприятиях в рамках СНГ
|Армения и Франция подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в сфере гуманитарной противоминной деятельности
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|Yerevan Book Fest в этом году пройдет осенью
|Премьер: по проекту мирного договора с Азербайджаном необходимо уточнить некоторые штрихи, и привести документ в окончательный вид
|Экс-глава МИД: Армения ради иллюзорного мира, под диктовку Запада, взяла курс наименьшего сопротивления бесконечным требованиям Баку и Анкары
|Пашинян: если народ республики захочет смены власти, он осуществит эту смену
|Отправляясь на конференцию по восстановлению Украины, Армения становится стороной российско-украинского конфликта, причем на стороне Киева - Политик
|Сенатор Марки требует от Азербайджана освободить армянских заложников
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