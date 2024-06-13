Четверг, 13 Июня 2024 16:21

АрмИнфо. Армения стала 43 страной, которая официально присоединилась к соглашению Artemis NASA.

Artemis - международное соглашение между правительствами стран, участвующих в программе Артемида, регулирующее принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Они базируются на Договоре о Космосе 1967 года.

Документ был подписан в Вашингтоне 12 июня.

В рамках мероприятия руководитель NASA Билл Нельсон поприветствовал решение Армении присоединиться к Artemis, указав на большие достижение страны в области науки, космических исследований, астрономии.

В свою очередь министр Айрапетян отметив многолетнее сотрудничество с США, подчеркнул, что это событие является большим шагом в контексте расширения взаимодействия между странами в сфере космических исследований. <Присоединяясь к этому соглашению, Армения стала членом большой космической семьи освоения Космоса в мирных целях>, - сказал он.

Отметим, что NASA (National Aeronautics and space administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) - это правительственная организация США, обеспечивающая координацию и выполнение работ по программам освоения космоса-