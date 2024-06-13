Четверг, 13 Июня 2024 15:29

АрмИнфо. В 2023 году в общеобразовательную систему Армении вошло 3 300 новых учителей. Об этом заявила 13 июня в Парламенте министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

<Такое количество новых учителей нам удалось зарегистрировать благодаря тому, что невзирая на критику, мы сделали все возможнее, чтобы повысить привлекательность профессии учителя>, - сказала она.

Министр рассказала, что из 3 300 учителей 16% - это мужчины, возраст 32% новых учителей не превышает 30 лет, 39% - от 31 до 40 лет. <Это хороший показатель в контексте смены поколений>, - отметила глава ведомства. При этом Андреасян обратила внимание на то, что новые учителя активно вовлеклись в область естественных наук и физической культуры, где на протяжении лет была нехватка специалистов. <Значит мы на верном пути. Это говорит о том, что уже создана система, где профессия учителя становится более привлекательной>, - подчеркнула она.

Говоря о заработных платах, Андреасян сообщила, что оклад труда 8 420 учителей, преподающих естественные науки и информационные технологии, поднялась на 25%, 3 000 учителей, работающих в маленьких школах в сельских местностях по всем предметам - до 50% или больше чем на 40 тыс. драмов. В результате добровольной аттестации, как отметила министр, зарплата порядка 3 830 учителей, как минимум, удвоилась.