Четверг, 13 Июня 2024 15:14

АрмИнфо. Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с выходом Армении из ОДКБ.

Песков заметил, что в этом наверняка заинтересована и Армения. "Каждая страна определяет свои приоритеты. Наши приоритеты хорошо понятны, мы последовательно их отстаиваем, и также эти приоритеты в области безопасности, коллективной безопасности разделяют с нами страны-участницы (ОДКБ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ, передает РИА Новости.

Отметим, что сегодня премьер Армении с трибуны парламента заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Точные сроки он не сообщил, отметив, что Ереван сделает это, когда посчитает целесообразным.