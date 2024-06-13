Четверг, 13 Июня 2024 15:04

АрмИнфо. Востоковед Сергей Мелконян разоблачил ложь Пашиняна по части сдачи Нагорного Карабаха. Эксперт обратил внимание, что Никол Пашинян, который, по его словам, пока сидит в кресле премьер- министра Армении, заявил 12 июня с трибуны парламента, что согласно Лиссабонскому заявлению от 1996 года Нагорный Карабах должен был получить самую высокую автономию в составе Азербайджана.

"А значит - его политический крестный отец Левон Тер-Петросян уже тогда подписался под тем, чтоб сдать Арцах. Я не буду уходить глубоко в историю, показывая эволюцию переговорного процесса за 20 лет при "бывших"", - отметил востоковед.

Вместо этого Мелконян предложил вспомнить две важные цитаты последних лет, сделанные разными должностными лицами. В частности, заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что "Впервые лидер Армении однозначно признал место Нагорного Карабаха под территориальной целостностью и суверенитетом Азербайджана. Это беспрецедентно".

"То есть, европейская сторона фиксирует, что заявление Никола, о том, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана является беспрецедентным. Это значит, что никто до Никола на подобное не соглашался. Иные "интеллектуальные" упражнения являются домыслами и манипуляциями", - отметил востоковед.

Вторую цитату, которую эксперт предложил вспомнить, так это слова президента Азербайджана Ильхам Алиев, от осени 2016 года о том, что "За закрытыми дверями на Баку оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха".

"То есть, предыдущие переговорные процессы проходили в логике давления на Азербайджан с целью уступок, а не на Армению, как это происходит сегодня. Это показатель уровня Армении вчера и сегодня", - резюмировал востоковед.