Четверг, 13 Июня 2024 14:59

АрмИнфо. В вопросе Нагорного Карабаха клерикально- феодальная элита Армении ввела в заблуждение народ Армении для захвата и удержания власти. Об этом 13 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в армянской среде неверно были поняты и восприняты понятия "самоопределение" и "статус" Нагорного Карабаха. В качестве примера Пашинян зачитал заявление действующего председателя ОБСЕ по итогам саммита 1996 года в Лиссабоне. "Тогда не было достигнуто никакого прогресса для решения карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ были предложены три принципа, которые должны были стать частью карабахского урегулирования. Речь идет о таких принципах, как территориальная целостность Армении и Азербайджана, правовой статус Нагорного Карабаха, отраженный в основанном на самоопределении соглашении, который даст Нагорному Карабаху самоуправление самой высокой степени в составе Азербайджана и обеспечение безопасности Нагорного Карабаха и всего его населения, включая взаимное обязательство сторон гарантировать соответствие принципам урегулирования. Я сожалею, что одна из стран - Армения - не приняла эти принципы", - сказал глава армянского правительства.

Пашинян подчеркнул, что и статус и самоопределение означали, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана.

Досталось от Пашиняна и первому президенту РА Левону Тер - Петросяну. Премьер заметил, что после заявлений последнего после 2020 года изменили представления Пашиняна о статье первого президента "Война или мир? Время стать серьезнее". "Заявления последнего периода, попытки Левона Тер-Петросяна объединить клерикально-феодальную элиту, а также ряд заявлений показывают, что эта статья на самом деле была не неудавшейся попыткой сопротивления клерикально-феодальному обману, а составной частью этого обмана. Почему? Потому что Тер-Петросян и Армянский национальный конгресс говорят, что они не имели в виду, что территории должны быть возвращены, что они не говорили, что независимость Нагорного Карабаха невозможна. Это очевидная и однозначная часть клерикально- феодального обмана", - заключил Пашинян.