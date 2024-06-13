Четверг, 13 Июня 2024 13:23

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Анаит Манасян на встрече с директором по вопросам Европы и Евразии Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США Кристофером Андерсоном представила рамки полномочий Защитника прав человека как конституционного органа.

Как сообщает офис ЗПЧ, она также рассказала о приоритетах работы ее офиса, направления деятельности, а также текущие проблемы в сфере защиты прав человека в стране, остановилась на дискриминации и нетерпимости.

Особое внимание было уделено защите прав насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Она рассказала о сборе фактов, проведенной ее и ее аппаратом. В этом контексте Анаит Манасян отметила, что с самого первого дня активно включилась в эти работы, посетила с сотрудниками Горис, Корнидзор и Вайк, выполняя работы также в ночное время.

Документированная информация была обобщена во внеочередном отчете Защитника прав человека, который был представлен Омбудсменом международным организациям и субъектам, уполномоченным защищать права человека, с консультативным разделом, подтверждающим его подлинность.

В рамках встречи Манасян также представил подробности исследовательской работы, проводимой в зоне бедствия Лорийской области, отметила, что вместе с представителями штаба посетила населенные пункты, пострадавшие от наводнения, провела частные беседы с населением более 50 человек, включая эвакуированные семьи.

Среди прочего обсуждались вопросы в контексте расследования дел, связанных с правом на свободу собраний, пытками и другими формами жестокого обращения.