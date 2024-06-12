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АрмИнфо.Ситуация возле здания Национального Собрания Армении накалилась до предела. После предупреждения МВД, сотрудники полиции начали применять спецсредства против участников протестного движения <Тавуш во имя Родины>.
В частности, полицейские начали применять светошумовые гранаты. В общей сложности, было применено около 10 гранат. В первых рядах полиции находится отряд специального назначения. Протестующие и полицейские швыряют друг в друга бутылки и камни.
Не менее напряженная ситуация складывается и в зале заседаний Национального Собрания РА. Напряжение достигло своего апогея, когда полицейские не пустили в зал заседаний депутатов от оппозиции Тиграна Абрамяна, Анну Мкртчян, Аспрам Крпеян и Гарника Даниеляна. В результате началась потасовка, и полиция начала оттеснять протестующих щитами. Полицейские также начали массово задерживать участников акции.
На этом фоне лидер движения "Тавуш во имя Родины", архиепископ Баграт Галстанян призвал участников акции не поддаваться на провокации и отступить.
В свою очередь, спикер парламента Ален Симонян оправдал применение полицией светошумовых гранат. Он обвинил Баграта Галстяна в провоцировании нападений на полицейских, после чего активисты стали прорываться сквозь оцепление к зданию парламента. "Баграт Галстян на улице объявил, что мы здесь якобы избиваем друг друга, приказав людям напасть на полицию. Полиция справедливо использовала гранаты. Все это было организовано и запланировано уже давно", - подчеркнул председатель Национального Собрания РА.
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