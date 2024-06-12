Среда, 12 Июня 2024 19:58

АрмИнфо.В Армении идет работа над разработкой стратегии национальной безопасности. Об этом 12 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос руководителя оппозиционной фракции <Армения>, бывшего министра обороны РА Сейрана Оганяна.

Однако, как заметил премьер, для того, чтобы развернуть работу в полноформатном объеме необходимо получить ответы на ряд вопросов, к примеру, какой должна быть Армения - в военном блоке или иметь внеблоковый статус. Ответ на этот вопрос пока виснет в воздухе. При работе над разработкой стратегии сформирована группа из ученых и специалистов.