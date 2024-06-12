Среда, 12 Июня 2024 18:50

АрмИнфо. Минской группы ОБСЕ де-факто не существует. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы парламентариев в ходе правительственного часа 12 июня. Он заметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ после февраля 2022 года (с начала войны в Украине - ред.) не разговаривают друг с другом.

Премьер подчеркнул, что с одним из ключевых положений переговорного процесса в рамках Минского формата с 2016 года была ликвидация существующего строя Нагорного Карабаха.

При этом он обвинил представителей бывшей власти в том, что последние в период с 1998 по 2018гг. обманывали арцахский народ, говоря, что окончательный статус Арцаха возможен за пределами Азербайджана. Своей главной ошибкой глава правительства назвал то, что знал правду и не озвучил ее в то время. <Причиной ваших главных неудач является только то, что вы не отказываетесь от политики обманывать людей>, - сказал Пашинян, обращаясь к оппозиции.

Он также обвинил представителей бывшей власти в том, что последние используют сегодня арцахцев в качестве способа удержать власть, а также обеспечения численности проходящих сегодня в стране митингов