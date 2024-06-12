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АрмИнфо.В Армении сама оппозиция не ставит вопроса об отставке правительства и премьер-министра. Об этом 12 июня журналистам заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
Он отметил, что оппозиция представила лишь проект обращения, но при рассмотрении этого вопроса в комиссии по государственно-правовым вопросам Национального Собрания РА никого из них не было.
Отвечая на вопрос о возможности проведения по вопросу отставки властей страны, внеочередного заседания парламента силой, премьер заметил, что старается не углубляться во внутренние вопросы, связанные с деятельностью НС.
Пашинян подчеркнул, что если народ республики захочет смены власти, он осуществит эту смену.
Что касается действий правоохранителей против демонстрантов, то, как заметил премьер, полиция должна выполнять наложенные на нее функции. "Любой государственный орган Армении должен выполнять наложенные на него законом функции", - сказал Пашинян, добавив, что полиция должна обеспечить нормальную работу парламента и безопасность граждан, в том числе, и участников мирных акций.
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