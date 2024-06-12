Среда, 12 Июня 2024 15:08

АрмИнфо. В Армении в последнее время предпринимаются попытки представить Украину как "историю успеха". Об этом заявил лидер партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян, касаясь участия Армении на уровне замглавы МИД в конференции по восстановлению Украины, стартующей в Берлине.

По его словам, отмечается, что мол Грузия на уровне премьер-министра участвует, Азербайджан - на уровне МИД, почему бы и Армении не принять участие на уровне замглавы МИД.

"Грузия участвует, Азербайджан участвует, давайте, и мы примем участие. Почему бы и нет, и такая мысль имеет право на жизнь. Но мы в последний период видим серьезные попытки представить Украину, украинское как "историю успеха". Это делается в общественном поле, это пытаются сделать разные политические силы и так называемые эксперты. А теперь еще и едем на конференцию по восстановлению Украины. Но, кто бы спросил: какое отношение Армения имеет к конференции по восстановлению Украины?

Какое мы отношение имеем к восстановлению Украины, если мы еще принимаем, что являемся стратегическим партнером Российской Федерации в этом регионе? Все документы еще в силе. Премьер-министр отправился в Москву и попросил, чтобы российские пограничники продолжали оставаться на границах Армения-Турция и Армения-Иран. То есть, мы отправляемся на конференцию по восстановлению Украины, являющейся врагом России. Пусть заключат мирное соглашением и поедем, без проблем. Но отправляясь на эту конференцию, когда конфликт еще в разгаре, мы становимся стороной в российско-украинском конфликте. Причем мы становимся на сторону Украины", - заявил Марукян.

При этом политик задался еще одним вопросом - как Армения будет восстанавливать Украину, если она сама нуждается в восстановлении. " У нас 150 000 беженцев, в результате наводнения мы понесли ущерб в $200 млн. Кто будет заниматься восстановлением нашей страны? Один мост построили и тот река ночью унесла. Вот оно ваше эффективное управление", - продолжил Марукян.

"Ладно, бог с ним, едете на конференцию и едете, но в Бучу вы зачем полезли? Зачем Армения сует свой нос в Бучу? Какое мы к этому всему имеем отношение и зачем мы лезем в эти темы?", - вопрошал Марукян, обратив внимание о том, что вся экономика Армении связана с Россией, и этими действиями власти лишают граждан элементарных доходов, возможности заработать на хлеб.

По его словам, экономическое состояние Армении не столько прекрасно, и подобные действия и заявления, ставят под удар экономическое будущее страны. "Сложно заявить, что мы выступаем за мир между Украиной и Россией. Не нужно идти на авантюры против страны, с которой у нас серьезные экономические отношения", - сказал он, добавив, что пока еще подобное поведение Армении терпят, но это не может долго продолжаться.

Отметим, что 11-12 июня в Берлин состоится очередной этап Конференции по восстановлению Украины. Конференция собирает глав правительств и государств, чтобы мобилизовать международную поддержку на восстановление и модернизацию разрушенной войной страны.