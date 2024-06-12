Среда, 12 Июня 2024 14:27

АрмИнфо. В России внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Армении, но в нее не вмешиваются. Об этом 12 июня в Ереване на международном круглом столе "Внешнеполитические приоритеты России и Армении на постсоветском пространстве: СНГ, ЕАЭС и ОДКБ", организованном аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ), заявил профессор и научный руководитель Института военной экономики и стратегии Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Тренин.

Касаясь значения Армении для российской внешней политики, эксперт констатировал, что очень многое в этой сфере поменялось за последние 30 лет, два, четыре года, шесть лет.

При этом Тренин не желая драматизировать ситуацию, всё же с сожалением констатировал, что российское представление о мире, как правило, отстает от быстро меняющейся реальности.

"Мы пока живем во многом старыми представлениями. Российские интересы остались и в геополитической сфере, и в военной, и в стратегической, и в геоэкономической, и в исторической сфере, и в эмоциональном значении, учитывая очень большую армянскую диаспору в России. Однако содержание этих интересов существенно меняется, если сравнивать содержание этих интересов в имперский период, в советский период и в нынешней период, и особенно в тот маленький по времени период, который произошел после перелома 2022 года", - уверен российский эксперт.

Вместе с тем профессор обратил внимание, что в России считают, что Армения имеет суверенное право самостоятельно определять свою судьбу. "Это дело Армении. Россия не занимается экспортом цветных революций, и Путин в основном борется с такими революциями, но никак не поджигает. В России понимают политику нынешнего руководства Армении как сближение с Западом и одновременное дистанцирование от России в политической и военной сферах при желании сохранить выгодные для Армении и России экономические связи", - добавил Тренин.

В тоже время, по словам эксперта, Россия внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в Армении, но в нее не вмешивается. "Как я уже сказал, выше, делатели цветных революций сидят в другом месте. Но, вопрос, который задают в России и возможно некоторые люди здесь, как далеко может зайти ухудшение отношений между Арменией и Россией и к чему это ухудшение может привести?

И вопрос, который я задаю сам, как гражданин Россия, которая столь сильна в смысле эконом присутствия в Армении исторических эмоциональных связей столь пассивна в политическом пространстве Армении, информационном пространстве? Почему Россия имея столь сильные карты на руках теряет поддержку внутри Армении и это очень серьезный вопрос для российской власти, внешней политики", - считает Тренин.

Касаясь деятельность ОДКБ, эксперт отметил, что это плохо исследованная организация с нечетким Уставом. "C самого начала создания многие восприняли ОДКБ как либо версию Варшавского договора, либо как ответ НАТО, но на самом деле это не очень хорошо исследованная организация. Это отнюдь союз, и не военный блок, а военно-политическое объединение, с не вполне четко прописанными протоколами по многим вопросам. Это было плюсом, когда была хорошая погода, а когда погода стала ужасной то, что было хорошо, стало не очень хорошо.

Реальным союзником России по ОДКБ является только Беларусь, остальные страны- члены Организации придерживаются позиции многовекторности в разных степенях.

В ОДКБ всегда были проблемы, и в ситуации с нагорно-карабахским конфликтом проявились все те слабости, которые были заложены в ней и те неопределенности, которые когда-то служили на пользу существованию этого объединения, а потом, когда ситуация стала острой, они проявились во всей своей красе", - отметил он.

Указав на все слабости, Организации, Тренин в качестве позитивного момента обратил внимание на тот факт, что Россия в рамках ОДКБ не навязывает свою точку зрения. По его словам, страны ОДКБ по важнейшему для России украинскому вопросу занимают нейтралистскую позицию. "Ни одна из стран ОДКБ, включая Беларусь, не признала вхождение Крыма в состав Российской Федерации. России, конечно, это не нравится, но она не навязывает", - резюмировал Тренин.