Среда, 12 Июня 2024 14:01

АрмИнфо.Служба национальной безопасности РА призывает сторонников движения "Тавуш за Родину" сохранять законность и не нарушать общественный порядок.

В сообщении СНБ подчеркивается, что в рамках своей функции по поддержанию конституционного порядка СНБ будет предпринимать шаги по нейтрализации любых противоправных действий. "Принимая во внимание миссию Службы национальной безопасности по защите конституционного строя от любых посягательств, мы подтверждаем, что любое противоправное поведение будет нейтрализовано с использованием всех предусмотренных законом инструментов", - подчеркивается в сообщении СНБ.

Напомним, движение "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводит акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Лидер движения , архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Массовые акции протеста начались в Армении после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке