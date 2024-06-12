Среда, 12 Июня 2024 11:20

АрмИнфо. Участники протестного движения "Тавуш во имя Родины" продолжают блокировать одну из центральных улиц Еревана - проспект Баграмяна.

Перед входом на территорию Национального Собрания РА они начали угощать холодным кофе полицейских, которые плотным кордоном оцепили прилегающую территорию. С ночи митингующие, требующие отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, установили у ворот НС столб с надписью "делимитация", намекая, тем на самым, на незаконный характер проводимого в Тавушской области республики процесса делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Напомним, что представленные в Национальном Собрании оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" попытались внести в повестку заседаний НС проект послания парламента о возможности отставки правительства и премьер- министра. Однако правящее большинство в лице партии "Гражданский договор"провалило эту инициативу.

Отметим, что протестное движение началось после того, как власти приступили к процессу делимитации границ в Тавушской области. В рамках данного процесса часть территории села Киранц, а это два дома, мост, участок межгосударственной дороги в Грузию и около 50 земельных участков, должны отойти Азербайджану, чему воспротивились граждане, считающие, что власти Армении в одностороннем порядке передают врагу часть территории страны.