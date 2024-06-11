Вторник, 11 Июня 2024 17:20

АрмИнфо.Результаты выборов в Европарламент в странах, создающих погоду в ЕС (Франция и Германия), показывают, что представители партии глобальной войны проигрывают, и приближается время национально-консервативных и демократических сил. Об этом со своей страницы в Facebook заявил лидер партии <Мать Армения> Андраник Теванян.

По его словам, результаты европейских выборов также показывают, что население Европы отвергает антинациональную, глобалистскую систему ценностей. <Население стран ЕС отвергает войну, развязанную Западом против России и Ирана и его кровавую политику, в результате которой страдают не только мелочные исполнители пожеланий Запада в Украине, но и простые граждане ЕС. Успех партии Ле Пен во Франции стал очень хорошим сигналом национальным и здоровым силам мира о том, что они должны бороться и отвергать принуждение, исходящее из заокеанского центра, защищать собственную идентичность и независимую государственность. Принятая политика и исповедуемые ценности <Матери Армении> полностью вписываются в этот международный <тренд>, - отметил Теванян.

Он напомнил, что поведение грузинских властей соответствует поведению граждан ЕС, отвергших партию глобальной войны. США пытаются сделать Грузию пешкой в своей игре, но власти в Тбилиси не приемлют этого принуждения и борются за суверенитет государства.

<В отличие от Грузии, власти Армении под руководством Никола Пашиняна (премьер-министр РА - ред.) идут по пути украинизации Армении, кладя нашу страну на алтарь в конфликте Россия-Запад. Эта политика отвергается подавляющим большинством граждан РА. Внутриполитический кризис в Армении является ярким подтверждением сказанного. А это значит, что правительство Никола будет выброшено с политической арены так же, как в ЕС выбрасывается партия глобальной войны. Как говорится, привет Николу>, - заявил политик.

Отметим, что 9 июня завершились выборы в Европарламент. Консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP) и к которым принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, финишировали первыми - согласно предварительным результатам, они получат 185 из 720 мандатов.

Правые и ультраправые силы, как и ожидали аналитики, существенно улучшили свое положение: во Франции, Австрии и Италии они пришли первыми, а в Германии обогнали партии из правящей коалиции. В результате две самые правые еврофракции - <Европейские консерваторы и реформисты> (ECR) и <Идентичность и демократия> (ID) - получат в сумме 131 место. Если бы они сформировали коалицию, то стали бы третьей силой в Европарламенте: вторым по численности с 137 местами остался <Прогрессивный альянс социалистов и демократов> (S&D). Согласно предварительным результатам, он потерял два места, поскольку Социал-демократическая партия Германии, к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц, в этом году показала на евровыборах наихудший результат в своей истории (около 14%).