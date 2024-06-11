Вторник, 11 Июня 2024 14:21

АрмИнфо.Установленный после наводнения в селе Каркоп (Лорийская область) временный подвесной пешеходный мост обрушился. Как свидетельствуют видеокадры, распространившиеся в сети, уровень реки Дебед в результате обильных осадков вновь поднялся, снеся подвесной мост.

Далее стало известно, что вследствие произошедшего в населенном пункте возникли также проблемы с водоснабжением.

Помимо этого, вчера на дороге Ванадзор-Алаверди произошел камнепад, вследствие чего дорога временно была закрыта в двух направлениях.

Напомним, что днями ранее Министерство окружающей среды сообщило, что в связи с проникновением активного черноморского циклона 8 июня в большинстве регионов Армении ожидаются периодические дожди и грозы, в отдельных районах осадки будут интенсивными. Ведомство также предупредило, что ожидается повышение уровня воды в реках Дебед, Агстев и южного берега озера Севан. Напомним, что в конце мая на север Армении обрушились проливные дожди, которые привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. В результате разрушились многие дороги и мосты, подтоплены дома, возникло множество проблем с точки зрения инфраструктур. В частности, речь идет о связи, линиях электропередач, газопроводах, системах, связанных с питьевой водой и орошением. Было эвакуировано свыше 400 человек, число жертв достигло 4.