Вторник, 11 Июня 2024 13:47

АрмИнфо.Армения рассчитывает на выполнение Турцией достигнутых ранее договоренностей. Об этом 11 июня журналистам заявил спецпредставитель РА по переговорам с Анкарой, вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

По его словам, еще в июле 2022 года стороны договорились на первом этапе открыть границу для граждан третьих стран. Кроме того, Армения провела работы по модернизации КПП "Маргара", инфраструктура которого полностью готова к эксплуатации, однако Армения пока не видит шагов со стороны Турции по выполнению достигнутых договоренностей.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что между сторонами отсутствуют встречи и диалог, вице- спикер напомнил, что главы МИД двух стран встречались относительно недавно - в конце февраля 2024 года на полях дипломатического форума в Анталье. Там же сам Рубинян встречался с турецким коллегой Сердаром Кылычем. В Анталье стороны договорились провести новый раунд переговоров, сроки и место проведения которых пока не определены.