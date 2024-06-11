Вторник, 11 Июня 2024 13:31

АрмИнфо. Оппозиция в Национальном Собрании Армении не ставила вопроса о вотуме недоверия к правительству и премьер-министру РА, представив лишь проект послания парламента. Об этом 11 июня в беседе с журналистами заявил заместитель председателя НС РА Рубен Рубинян.

Любопытно, продолжил парламентарий, что под представленным документом подписались не все оппозиционные депутаты. В частности, под проектом послания свои подписи не поставили депутат Ишхан Закарян и еще два члена фракции "Честь имею". Рубинян заметил, что провластная фракция даже в случае представления инициативы о вотуме недоверия отвергнет ее. Вице-спикер заявил также, что оппозиция не получит власти от правящей партии "Гражданский договор", поскольку трансферт власти является прерогативой народа, который решит этот вопрос в ходе следующих парламентских выборов которые пройдут в 2026 году.

Что касается возможности сложения оппозиционными депутатами своих мандатов, то, как отметил Рубинян, никакого конституционного или законодательного кризиса не возникнет. "Может быть, в парламенте наступит небольшая тишина, но не более того"- заявил вице-спикер НС РА.