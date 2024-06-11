Вторник, 11 Июня 2024 12:24

АрмИнфо.Организация проведения внеочередного заседания Национального Собрания Армении является обязанностью правящей фракции в лице партии "Гражданский договор". Об этом 11 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил секретарь оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян.

Днем ранее Совет НС отклонил инициативу оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" о проведении внеочередного заседания 11 июня, на котором, как ожидалось, должен был быть обсужден вопрос об отставке правительства РА.

Депутат пообещал своим коллегам из правящей фракции прислать им текст Конституции и решение Конституционного суда по вопросу проведения внеочередного заседания НС РА, чтобы правящая сила смогла подробно ознакомиться с положениями как Основного закона, так и решений КС РА. "Вы своим поведением не только избегаете подобного развития событий, но и боитесь обсуждать вопросы, которые зафиксированы в проекте послания НС. Тем не менее, мы намерены провести внеочередное заседание, и хотелось бы получить от вас контраргументы на наши обвинения", - подчеркнул парламентарий, добавив, что оппозиция впервые в истории НС представила проект послания, который по своему характеру является политическим документом.

В свою очередь, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян отметил, что оппозиция с 2019 года постоянно ставит вопрос об отставке правительства и премьер-министра РА Никола Пашиняна, который правящая сила не разделяет. "Вы привели с собой 400-500 человек, которые собрались перед зданием парламента, и теперь пытаетесь всех убедить в том, что ваши шаги могут привести к нужному для вас результату. Может, хватит заниматься самообманом. Вы даже обвиняете нас в организации наводнения на севере страны, превращая нас в Посейдона. Но если мы действительно Посейдоны, то каким образом вы хотите заставить нас принять ваше требование. Но мы не принимаем эти требования, и хватит заниматься самообманом", - отметил депутат от правящей силы.