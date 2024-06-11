Вторник, 11 Июня 2024 12:20

АрмИнфо. Армянские дизайнеры одежды и аксессуаров примут участие в международной выставке моды в итальянском Милане - White Milano (https://www.whiteshow.com/en/). Об этом сообщает пресс-служба Палаты моды и дизайна Армении (FDC).

Участие в выставке предоставит возможность армянским дизайнерам наладить международное сотрудничество и выйти на новые рынки.

Выставка в этом году состоится с 19 по 22 сентября. В общей сложности Армения будет представлена 10 дизайнерами, из коих 8 - одежды и 2 - аксессуаров. Палата моды и дизайна окажет поддержку в организационных работах.

Дизайнеры из Армении примут участие в выставке в рамках сотрудничества Палаты моды и дизайна с White Milano при софинансировании GIZ (Немецкого общества международного сотрудничества) в рамках программы <Развитие частного сектора и профессионального образования и обучения на Южном Кавказе>.

Напомним, что Палата моды и дизайна Армении (FDC - Fashion & Design Chamber) была создана в 2017 году. Основателями Палаты стали армянский дизайнер Ваагн Хачатурян и соучредитель пространства 5Сoncept (концептуального магазина, в котором представлены работы свыше 80 армянских дизайнеров) Элен Манукян. Сегодня FDC охватывает сеть из 250 дизайнеров (одежды, обуви, аксессуаров). Деятельность Палаты направлена на повышение узнаваемости армянских дизайнеров посредством участия в международных выставках. FDC также организовывает для них специализированные семинары и лекции с вовлечением международных экспертов сферы и т.д.

Отметим, что White Milano - это эталонный фэшн-мир, где объединяются дизайн, мода, культура, что уже более двух десятков лет превращает

White Milano в полюс притяжения для ведущих итальянских и международных брендов, рекламных агентств, самых продвинутых байеров всего мира, выдающихся дизайнеров и перспективных молодых дарований. Это событие, которое нельзя пропустить на Миланской неделе моды (Milano Moda Donna) , с более чем 550 брендами и 27 тыс. посетителей. Штаб-квартира White Milano представляет собой многофункциональный архитектурный комплекс, расположенный в квартале Тортона, одном из самых динамичных районов Милана