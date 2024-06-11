Вторник, 11 Июня 2024 10:24

АрмИнфо.От Армении в Конференции по восстановлению Украины в Берлине примет участие заместитель министра иностранных дел. Об этом армянской службе Радио Свобода сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Европейское направление курирует Паруйp Ованнисян, и скорее всего именно он будет представлять Армению на этой встрече.

Отметим, что 11-12 июня в Берлин состоится очередной этап Конференции по восстановлению Украины. Конференция собирает глав правительств и государств, чтобы мобилизовать международную поддержку на восстановление и модернизацию разрушенной войной страны.

Примечательно, что за день до предстоящей встречи председатель конференции Мустафа Найем заявил, что уходит в отставку с поста главы Государственного агентства по восстановлению Украины. Данный свой шаг он обусловил невозможностью выполнять свои полномочия из-за чинимых препятствий.

"Правительство Украины полностью отменило бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Команду начали "кошмарить" бюрократией", - подчеркнул Мустафа Найем, на своей странице в Фейсбук.