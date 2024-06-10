Понедельник, 10 Июня 2024 20:30

АрмИнфо.Для человека, сидящего у руля власти в Азербайджане, созданы очень благоприятные условия, для того чтобы быстренько заполучить у этого слабого, бездарного руководителя Армении всё, что возможно. Об этом 10 июня на проспекте Баграмяна у здания парламента, где проходят протестные акции, в беседе с журналистами заявил военно-политический деятель Арцаха, герой Арцаха генерал-майор Виталий Баласанян, в ответ на просьбу прокомментировать новые требования Азербайджана в адрес Армении, в том числе и по части вымышленного геноцида в Ходжалы (Иванян - арм.).

Генерал напомнил, что за эти 30 лет азербайджанская агитпропаганда не смогла найти ни одного реального довода о том, что в Ходжалы был совершен геноцид, поскольку ничего подобного там не совершалось.

"Это ложь. Там не было никакого геноцида. Эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Этот вопрос неоднократно обсуждался с международными организациями, которые работали на местах. Они выдают цифры пропавших без вести, которые далеки от реальности. Азербайджан спекулирует этим как политической темой, для заполучения от слабых властей Армении желаемого", - отметил Виталий Баласанян.

На вопрос, считает ли он реалистичным позитивный шаг с армянской стороны по этому вопросу, Баласанян, посоветовал обратиться с этим вопросом к самому Пашиняну. "Никол начал такой процесс, какого на планете еще не было. Никол с Азербайджаном проводит некий процесс делимитации и демаркации, какого свет не видел за всё свое существование. Он не соответствует ни одной международной норме. Этот документ о делимитации завтра выбросят, его никто не ратифицирует, даже слушать и смотреть не будут", - выразил уверенность Баласанян. Он вновь напомнил, что для проведения подобного процесса существуют определенные нормы. Назвав пустым и лживым так называемую Алма-Атинскую декларацию, Баласанян отметил, что этот документ не может элементарно служить основой для тех работ, который сегодня проводятся по той простой причине, что Азербайджан не считает себя правопреемником Советского Азербайджана.

Касаясь позиции властей о том, что власти Арцаха сдали Арцах, Баласанян сказал, что если у них есть основания, то пусть возбуждают уголовные дела, в противном случае не говорят безосновательно. Он также назвал безосновательным уголовное преследование арцахцев правоохранительными органами Армении, отметив, что у них нет правовых оснований для этого.