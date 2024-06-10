Понедельник, 10 Июня 2024 18:52

АрмИнфо. Параллельно с Винным фестивале в столице прошли <Ереванские гастрономические шоу>, благодаря которым Армению посетили международные шеф-повара - обладатели звезд Мишлен, а также известные фуд-блогеры.

В течение трех дней на центральных улицах города проходили различные кулинарные шоу, мастер-классы, семинары, в ходе которых посетители могли дегустировать приготовленные блюда, вина и другие напитки, принимали участие в розыгрышах и получали подарки от партнеров.

Одним из самых ярких шоу в рамках гастрономических дней стал авторский проект HerMine Dialog Show, созданный актрисой и телеведущей Эрмине Степанян. С раннего утра известные армянские и иностранные фуд-блогеры готовили закуски, салаты, основные блюда и десерты на кухне одного из ереванских ресторанов, в основе которых лежали армянские продукты. Блогеры угощали присутствующих приготовленными ими блюдами в сочетании с армянским вином.

<В центре моей деятельности всегда была популяризация армянской культуры и наших продуктов. Кухня не знает границ: она объединяет людей разных национальностей, возрастов, предпочтений и дает возможность рассказать о стране, так сказать, без <перевода>. Я рада, что вместе с фуд-блогерами, участвовавшими в шоу, мы смогли подарить нашим гостям настоящий гастроном, предложив им изысканные сочетания, в основе которых лежали различные армянские продукты>, - сказала Эрмине Степанян

Шоу послужило платформой для армянских фуд-блогеров с большой аудиторией за рубежом, чтобы еще раз рассказать миру о гастрономических возможностях Армении.

Гости HerMine Dialog Show стали участниками искреннего и прямого разговора между Эрмине и ее гостями, получили кулинарные знания о правильном сочетании блюд и напитков, секретах создания красивой и гармоничной обстановки.