Понедельник, 10 Июня 2024 18:36

АрмИнфо.В СНБ Армении заявляли, что у них нет фактических данных о возможном пересечении границы азербайджанским военнослужащим.

Отметим, что с утра азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны АР сообщали, что военнослужащий ВС Азербайджана Гусейнов Джейхун Тофиг оглу пропал 9 июня при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннут Садаракского района Нахиджеванской Автономной Республики.

Позже азербайджанские СМИ со ссылкой на армянские новостные сайты стали давать информацию о том, что якобы азербайджанский военный перешел границу Армении и сейчас удерживается на территории села Арени.

В СНБ заявили, что данных о пересечении азербайджанским военнослужащим армянской границы у них нет. При этом в ведомстве пообещали представить дополнительную информацию, если у них появится что-то новое по этому поводу.

Принимая во внимание, что на этом участке охрану границы осуществляет армия, АрмИнфо попыталось уточнить информацию в Минобороны страны, однако, дозвониться в пресс-службу ведомства не удалось.