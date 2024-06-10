Понедельник, 10 Июня 2024 17:25

АрмИнфо. Посол Болгарии в Армении Калин Анастасов завершил дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом сообщает посольство Болгарии в Армении. Он прибыл в Армению в апреле 2021 года.

Ниже приводим слова посла по случаю завершения дипмиссии в нашей стране: "Дорогие друзья, cо смешанными эмоциями сообщаю Вам, что моя миссия в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Болгария в Республике Армения завершилась.

Завершив свою дипломатическую миссию в Ереване, я могу смело назвать ее ярким, насыщенным и продуктивным периодом в моей профессиональной и личной жизни. Возвращаюсь домой из Армении с очень положительными впечатлениями. Я благодарен армянам за то, что они помогли мне познакомиться с древней, богатой историей, культурой и традициями своей страны, а также за то, что они воспитали во мне любовь к Армении.

Армяне, вы замечательные. Мне была предоставлена возможность общаться и работать с настоящими специалистами в Армении, а также друзьями, с которыми мы совместно укрепляли партнерство между нашими странами, создавая новые эффективные механизмы двустороннего сотрудничества.

Я горжусь тем, что за время моего пребывания на посту при непосредственном участии правительства Республики Болгария было реализовано множество программ в сфере прав человека, образования, здравоохранения и других сферах, которые способствовали укреплению сотрудничества в вышеперечисленных областях, достойно представив Болгарию в Армении.

Для меня было честью представлять Болгарию в дружественной Армении. Я хотел бы выразить благодарность всему нашему дипломатическому персоналу, а также сотрудникам посольства за поддержку, которая вдохновила меня и придала сил и уверенности двигаться вперед".