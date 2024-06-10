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АрмИнфо. Посол Болгарии в Армении Калин Анастасов завершил дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом сообщает посольство Болгарии в Армении. Он прибыл в Армению в апреле 2021 года.
Ниже приводим слова посла по случаю завершения дипмиссии в нашей стране: "Дорогие друзья, cо смешанными эмоциями сообщаю Вам, что моя миссия в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Болгария в Республике Армения завершилась.
Завершив свою дипломатическую миссию в Ереване, я могу смело назвать ее ярким, насыщенным и продуктивным периодом в моей профессиональной и личной жизни. Возвращаюсь домой из Армении с очень положительными впечатлениями. Я благодарен армянам за то, что они помогли мне познакомиться с древней, богатой историей, культурой и традициями своей страны, а также за то, что они воспитали во мне любовь к Армении.
Армяне, вы замечательные. Мне была предоставлена возможность общаться и работать с настоящими специалистами в Армении, а также друзьями, с которыми мы совместно укрепляли партнерство между нашими странами, создавая новые эффективные механизмы двустороннего сотрудничества.
Я горжусь тем, что за время моего пребывания на посту при непосредственном участии правительства Республики Болгария было реализовано множество программ в сфере прав человека, образования, здравоохранения и других сферах, которые способствовали укреплению сотрудничества в вышеперечисленных областях, достойно представив Болгарию в Армении.
Для меня было честью представлять Болгарию в дружественной Армении. Я хотел бы выразить благодарность всему нашему дипломатическому персоналу, а также сотрудникам посольства за поддержку, которая вдохновила меня и придала сил и уверенности двигаться вперед".
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|Посол Болгарии завершил дипломатическую миссию в Армении
|В Ереване откроется мастерская Александра Сокурова
|Симонян: в руководстве оппозиционными движениями меняются лишь лица, но повестка остается той же
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|Адвокат: В имеющих материалах отсутствуют факты о злоупотреблении полномочиями со стороны экс-министра экономики Ваана Керобяна
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|Мнение: Борьба Баграта Србазана со своей системой ценностей органично вписывается в логику формирующегося нового миропорядка
|Политик: политический кризис в Армении очевиден, и для его преодоления необходимо найти разумные решения
|Москва направила ноту протеста МИД Армении в связи с высказываниями, сделанными армянскими чиновниками в Буче в адрес России
|Экс-руководитель КГД: пришло время объединить все силы общества для народной победы
|Правительство Армении не оставит без поддержки пострадавшее от наводнения население: премьер- министр
|МВД Армении представило ситуацию на дорогах страны
|Москва: В любом случае у Еревана сохраняются финансовые обязательства перед ОДКБ
|США и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе - Заявление
|Али Багери Кани: Иран не приемлет изменения границ и демографии на Южном Кавказе
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|Ален Симонян: В последнее время между Арменией и Грузией развивается беспрецедентно тесное сотрудничество
|Помощник госсекретаря США Джеймс О Брайен в ближайшие дни посетит Армению
|Баграт Србазан: Невзирая на многочисленные вопросы к российской стороне - отношения нуждаются в регулировании
|Баграт Србазан: Мы готовы вести реальные переговоры с реальной и многосторонней повесткой
|Баграт Србазан: Присутствие Минской группы ОБСЕ крайне важно
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|Баграт Србазан: Очень интересно на каких основаниях глава МИД Армении заявил о том, что мирный договор с Азербайджаном можно заключить в течение месяца
|Русская Гуманитарная Миссия организовала летний языковой лагерь для арцахских детей
|Симонян обвинил Алиева в торпедировании мирного процесса
|Армения делает схожие шаги в отношении МГ ОБСЕ, необходимость в которой отпадет после подписания мирного договора - спикер парламента Армении
|Спикер парламента Армении замглаве МИД РФ: Хватит угрожать нам прямо или косвенно, хватит говорить с нами в такой риторической манере
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|Вальмар: Искусство, являясь наукой чувств, очищают душу человека
|Спикер НС РА о призыве Захаровой: парламентской делегации Армении в Буче не было, это ложь
|В Бонне демонстранты призывают Азербайджан незамедлительно освободить армянских заключённых
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|В Ереване стартовал фестиваль винных дней
|Генсек ОДКБ: Армянская сторона не возражает против принятия решений в ограниченном формате в Организации
|Специалисты из Армении, России и Грузии работают над восстановлением разрушенной ж/д инфраструктуры
|Грузинские специалисты оказывают помощь Армении в восстановлении поврежденных участков железной дороги
|В Армении будет создана полицейская гвардия - проект закона
|Секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией
|Тотального контроля за всем тем, что происходит в Армении, не будет - МВД
|Захарова: Конфронтационная сущность полувоенного присутствия EC-овцев на армянской территории очевидна
|Ереван выражает готовность подписать мирный договор с Баку в течение следующего месяца - Заявление
|Армения намерена углубить и расширить имеющееся военно-техническое взаимодействие с Грецией
|В Армении при проведении выборов больше не будет использоваться механизм бумажного оповещения граждан
|Грузинский политик: Сегодня в Армении действуют все разведки мира и вовсю ее расшатывают
|Для граждан Армении, вступающих в брак, минимальный возрастной ценз составит 18 лет, без каких-либо исключений - проект закона
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