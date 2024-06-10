Понедельник, 10 Июня 2024 17:11

АрмИнфо.Когда оппозиция ставит вопрос о невыполнении властями Армении тех или иных положений предвыборных обещаний, возникает вопрос о выполнении самой оппозицией данных ею избирателям обещаний. Об этом 10 июня журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, в руководстве оппозиционными движениями меняются лишь лица, но повестка остается той же самой - реванш, чтобы вернуть награбленное за долгие годы. < У меня всего один вопрос: а оппозиция выполнила хоть 1% своих обещаний? Я могу сказать с большей долей уверенности, что речь идет о нулевом показатели этих обещаний>, - сказал Симонян.

Спикер выразил категорическое несогласие с бытующим мнением о том, что страна разваливается. <Ваша зарплата растет? Темпы роста экономики растут? У нас что, было больше жертв, чем до 2020 года? Мы с 2018 года во власти, и не избегаем ответственности. Но когда говорят о развале государства, хочется спросить: где именно это происходит?>, - отметил глава парламента, призвав пойти на улицу Сарьяна, где можно увидеть большое количество туристов>, - подчеркнул председатель НС РА.

Он в очередной раз оправдал действия полиции против участников протестного движения. По словам спикера, сотрудники правоохранительных органов столкнулись с беспрецедентными случаями провокаций, проявляя терпение и хладнокровие. Даже тогда, когда лидер движения <Тавуш во имя мира>, архиепископ Баграт Галстанян, не будучи депутатом НС и будучи гражданином Канады напролом лезет на полицейских, правоохранители проявляют сдержанность.

Симонян в очередной раз заметил, что в прошлом невозможно было сформировать власть законными путями, когда раздавались взятки, а сами выборы фальсифицировались. В настоящее время выборы в стране проводятся прозрачно и справедливо, свидетельством которых являются оценки международных структур. Демократические ценности стали главным залогом успехов Армении, и сегодня страна находится на более передовых позициях, чем многие государства - кандидаты в ЕС.

Симонян заметил, что оппозиция может и, наверное, должна проводить митинги протеста, что вполне понятно и нормально, но главным судьей выступает народ. <Ни Католикос, ни Баграт Галстанян, ни олигархи, ни члены АРФ <Дашнакцутюн>, а именно народ Республики Армения. Если у народа есть что нам сказать, мы на постоянной связи с ним. Если же недовольны нами, то через два года проголосуют за ту силу, которую предпочтет>, - сказал спикер НС РА.