Понедельник, 10 Июня 2024 17:00

АрмИнфо. Правящее в Армении парламентское большинство отвергнет любую попытку объявления вотума недоверия правительству РА. Об этом 10 июня в беседе с журналистами заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, Совет НС РА, заседание которого должно пройти сегодня, отклонит инициативу оппозиции о проведении внеочередного заседания парламента с одним единственным вопросом: отставка правительства РА. Как заметил Симонян, нет каких-либо оснований для подобного шага. Отвечая на вопрос об обвинениях оппозиции в провале программы правительства и обезлюдивания Арцаха, спикер заметил, что Армения оказывала Нагорному Карабаху более чем значительное содействия, а причину массового оттока населения следует искать в политике тогдашнего руководства Арцаха. <Именно они сдали Арцах, а правительство Армении предприняло огромные усилия по решению проблем вынужденных переселенцев>, - подчеркнул председатель Национального Собрания РА, добавив, что повестка оппозиции не изменилась. <У них лишь меняются лица, не включают в свои движения Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, чтобы не вспугнуть народ, но сама их повестка не изменилась>, - подчеркнул Симонян.

Он добавил, что в Армении нет реального запроса на смену власти, но если он и возникнет, то только лишь путем выборов. В этой связи, спикер указал на несерьезность требований оппозиции, которая, собирая на митингах 10-20 тысяч человек, требует отставки властей. <Две оппозиционные фракции вместе получили голоса 300 тысяч граждан, где они? Пусть хоть треть соберут",- заявил Симонян, обвинив лидера движения <Тавуш во имя Родины>, архиепископа Баграта Галстаняна в провоцировании полиции и обмане граждан страны.

Напомним, что ранее две оппозиционные фракции НС РА - "Армения" и "Честь имею" предложили созвать внеочередное заседание парламента 11

июня в 18.30 для принятия послания с требованием отставки правительства. Это предложение было подписано 33 депутатами.