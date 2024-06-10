Понедельник, 10 Июня 2024 15:03

АрмИнфо.Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Ара Мкртчян назначен заместителем министра окружающей среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РА.

"Руководствуясь ч.1, ст. 9 закона "Об общественной службе" назначить Ара Мкртчяна заместителем министра окружающей среды", - говорится в решении премьера от 10 июня.

Напомним, что ранее Ара Мкртчян занимал должность заместителя министра юстиции РА. Он был назначен на эту должность 14 января 2023 года и освобожден от занимаемой должности 10 апреля 2024 года.