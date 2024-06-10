Понедельник, 10 Июня 2024 14:59

АрмИнфо. Движение "Тавуш во имя Родины", возглавляемое священнослужителем Багратом (Србазаном) Галстаняном, требующее отставки действующего премьера Армении, укладывается в некоторые новые глобальные тенденции, формирующиеся в мировой политике. Подобного мнение придерживается политолог Ваге Давтян.

Эксперт уверен, что текущий, 2024 год - поворотный год, особенно проявившийся в виде результатов завершившихся 9 июня выборов в Европарламент.

"Как я и предсказывал год назад, правые силы добились беспрецедентных положительных результатов на выборах, особенно ультра-сегмент, находившийся за пределами европейской политики со времен Второй мировой войны.

Даже "Европейская народная партия", получившая большинство голосов, почувствовав серьёзную угрозу, вынуждена была уклониться вправо от правоцентристских позиций по ряду вопросов, в частности, связанных с климатом и миграцией.

Поэтому для ЕНП это в каком-то смысле пиррова победа. Ряд европейских политологов уже говорят о том, что для лидера партии Урсулы фон дер Ляйен создаются довольно неблагоприятные условия, особенно в плане реализации проукраинского курса", - отметил Давтян.

При этом эксперт уверен, что о радикальном изменении традиционной политической архитектуры в Европе свидетельствуют решение Эмманюэля Макрона распустить французский парламент и провести досрочные выборы также, риторическое отступление Олафа Шольца, резкий рост легитимности итальянских ультраправых сил и многие другие микро- и макропроцессы.

Политолог добавил, что создается любопытная картинка по двум аспектам. "Во-первых, поддержка Брюсселем ультралиберального курса нынешних властей Армении существенно сократится. Чем сильнее правый фронт в ЕС, тем труднее будут принимать такие решения.

Во-вторых, определенные проблемы могут возникнуть в сфере сотрудничества ЕС- Азербайджан. Фон дер Ляен известна своими усилиями по развитию экономических и, в частности, энергетических отношений с Баку. В сложившейся ситуации, находясь под давлением правых, ей придется смягчить свой антироссийский настрой, что в будущем может привести к увеличению веса российского газа на европейском рынке (тем более, что поставки продолжаются и сегодня с объёмом 40-45 млн кубометров в сутки). Очевидно, что такая перспектива станет для Баку ударом ниже пояса", - отметил Давтян.

В этой связи эксперт обратив внимание, что вся суть движения Баграта Галстаняна направлена на построение национального государства со всей его миссией. "Учитывая продолжающееся распространение правой идеологии в мире (что уже становится заметным в США), борьба Баграта Србазана со своей системой ценностей органично вписывается в логику формирующегося нового мирового порядка", - резюмировал Давтян.