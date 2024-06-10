Понедельник, 10 Июня 2024 14:50

АрмИнфо. Действующий премьер-министр Армении Никол Никол не может долго править, опираясь на полицейские "штыки". Об этом с своей страницы в Facebook заявил лидер движения "Мать Армения" Андраник Теванян.

По его словам, в отношении легитимности Пашиняна можно было бы применить слово "голый", но в данном случае речь идет о сомнительной легитимности. Действующий глава правительства, продолжил политик, опирается исключительно на две единицы: внешнюю (западно-турецкие круги) и внутреннюю (полиция). "Среди последних есть разные категории: обычные полицейские, "мусора" и высокопоставленные хулиганы. При нападениях полицейских на демонстрантов следует учитывать это разделение и стараться перетянуть нормальных людей на сторону народа. Никол не может долго править, сидя на полицейских "штыках". Политический кризис очевиден, и для преодоления этого кризиса необходимо найти разумные политические решения, примеры которых имеются в ряде европейских стран. Кстати, по тому же пути пойдут и в соседней Грузии", - считает Андраник Теванян.