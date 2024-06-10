Понедельник, 10 Июня 2024 12:34

АрмИнфо. МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ответ на просьбу российских СМИ прокомментировать заявление армянских членов делегации о солидарности Армении с Украиной в борьбе "с российской агрессией".

"Расцениваем посещение г.Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении.

От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян - соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, мы иного и не ждали. Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти", - сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 31 мая администрация города Буча опубликовала сообщение с фотографиями, согласно которому посол Армении в Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор Норк Еревана Тигран Тер-Маргарян посетили город Буча в Украине. Армянская делегация также передала гуманитарную помощь украинской стороне.