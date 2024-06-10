Понедельник, 10 Июня 2024 10:50

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян посетил зону бедствия - Лорийскую и Тавушскую области, где ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Как передает пресс-служба правительства РА, первая остановка премьер-министра состоялась на 31-м км участка межгосударственной трассы М6 Ванадзор-Алаверди, возле гостиницы "Туфенкян". Главе правительства был представлен ход восстановительных работ. Было, в частности, отмечено, что обрушившаяся дорога была засыпана, установлены подпорные стены, в результате чего восстановлено движение транспорта. Также восстановлено движение на участке около села Марц межгосударственной дороги Ванадзор- Алаверди.

Затем Никол Пашинян посетил район станции "Санаин" общины Алаверди и пообщался с жителями. Премьер-министру было доложено, что здесь также ведутся работы по ликвидации последствий наводнения и восстановлению инфраструктуры.

Премьер-министр посетил улицу Туманяна в Алаверди, где также проведены восстановительные работы. В результате некоторые магазины и объекты сферы услуг возобновили деятельность.

Глава правительства посетил населенный пункт Ахтала, который оказался в изоляции из-за обрушения моста. В настоящее время ведется строительство временного моста. Мост построен из металлоконструкций и предназначен для легковых автомобилей. Этот мост обеспечит связь с 6 населенными пунктами. Была подчеркнута важность оперативного и качественного выполнения работ. Было отмечено, что оперативный штаб правительства обеспечил местных жителей необходимыми продуктами питания и другими предметами первой необходимости.

Никол Пашинян посетил также оказавшийся из-за наводнения в изоляции населенный пункт Чочкан, связь которого с другими населенными пунктами восстановлена.

Затем премьер-министр побывал в Каркопе, где также ведутся восстановительные работы после наводнения. Здесь также частично восстановлено водоснабжение и электроснабжение.

Никол Пашинян посетил населенный пункт Айрум. В результате наводнения здесь был поврежден железнодорожный мост, а также пострадал таможенный терминал компании "Дамуар Групп".

В Тавушской области премьер-министр ознакомился со службой пограничных войск СНБ, дислоцированных на участке Баганис-Киранц. Здесь премьер-министру Пашиняну было доложено, что в течение дня нарушений границы не зафиксировано, чрезвычайных происшествий и инцидентов не произошло. Глава правительства также ознакомился с ходом работ по строительству новой дороги Киранца и капитальному ремонту существующей дороги Киранц-Ачаркут. Премьер-министр поручил ответственным лицам обратить особое внимание на качественное выполнение работ и подчеркнул важность ввода их в эксплуатацию в установленные сроки.

Никол Пашинян посетил также Хаштарак, где из-за наводнения обрушился местный мост. Было доложено, что у населенного пункта есть альтернативный маршрут. Несмотря на это, премьер-министр поручил как можно скорее начать работы по реконструкции моста.

Визит премьер-министра завершился совещанием в администрации Тавушской области, в ходе которого присутствовали министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, заместитель министра внутренних дел - директор Спасательной службы МВД Камо Цуцулян, председатель Комитета по градостроительству Егиазар Варданян, губернаторы Лори и Тавуша, руководители пострадавших от наводнения населенных пунктов и другие должностные лица.

Никол Пашинян отметил, что необходимо принять решение об оказании помощи пострадавшим владельцам в ремонте или восстановлении домов в зависимости от площади жилища. Было подчеркнуто, что поддержка будет оказана и в плане меблировки. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не оставит без поддержки пострадавшее от наводнения население. Никол Пашинян добавил, что в отношении пострадавших от наводнения зданий будет разработано другое решение.

Премьер-министр отметил важность осуществления поставок через временно построенные мосты и подчеркнул, что на месте разрушенных мостов будут построены новые в соответствии с колоритом населенного пункта и с учетом опыта наводнений. "На мой взгляд, приоритетом является поддержка людей, чтобы они вернулись в свои дома. В большинстве из них без серьезных ремонтных работ жить невозможно", - сказал Никол Пашинян и поручил министерству территориального управления и инфраструктур, министерству внутренних дел, Комитету по градостроительству и администрациям областей представить предложения по приоритетам. "Необходимо сосредоточиться на том, что необходимо для восстановления нормальной жизни людей", - сказал премьер-министр.

Напомним, что 26 мая на север Армении обрушились проливные дожди, которые привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. В результате разрушились многие дороги и мосты, подтоплены дома. Есть множество проблем с точки зрения инфраструктур. В частности, речь идет о связи, линиях электропередач, газопроводах, системах, связанных с питьевой водой и орошением. Число человеческих жертв достигло 4. Регион признан зоной бедствия. В целях восстановления разрушенного создан оперативный штаб во главе с министром территориального управления и инфраструктур РА Гнелом Саносяном.