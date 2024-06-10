Понедельник, 10 Июня 2024 10:39

АрмИнфо.США и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе. Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Франции по итогам переговоров в Париже.

"Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою приверженность поддержке народа Грузии в его евроатлантических устремлениях. Президенты призывают правящую партию "Грузинская мечта" уважать пожелания общественности и вернуться на евроатлантический путь.

Соединенные Штаты и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на уважении международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности. Они поддерживают дальнейшую региональную интеграцию на Южном Кавказе на благо всех народов региона", - говорится в совместном заявлении Джо Байдена и Эммануэля Макрона, опубликованное на сайте Белого Дома.