Понедельник, 10 Июня 2024 10:39

АрмИнфо.Ни при каких обстоятельствах Иран не приемлет изменения границ и демографии в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в интервью CNN Turk, отвечая на вопрос об армяно-азербайджанских переговорах и так называемом "Зангезурском коридоре".

"Мы приветствуем любую инициативу, которая может создать основу для развития региона, но ни при каких обстоятельствах не приемлем изменения границ и демографии в регионе", - сказал иранский дипломат, слова которого приводит иранист Жанна Варданян.