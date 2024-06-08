Суббота, 8 Июня 2024 15:30

АрмИнфо. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен с 10-12 июня посетит Армению. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Согласно источнику, О'Брайен возглавит основную встречу стратегического диалога между США и Арменией, на которой стороны рассмотрят прогресс, достигнутый в углублении двусторонних отношений и обсудят дальнейшие шаги. Помощник госсекретаря встретится также с высокопоставленными чиновниками правительства , чтобы обсудить поддержку США в достижении прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая использование Алма- Атинской декларации в качестве основы для делимитации границы.

Планирутся встречи и с представителями бизнеса и гражданского общества.