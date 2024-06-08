Суббота, 8 Июня 2024 15:28

АрмИнфо.Отношения Армении с Россией сегодня в значительной степени находятся не в лучшем состоянии, если не сказать - и вовсе испорчены. Об этом заявил лидер движения Тавуш во имя Родины Баграт Србазан в ходе пресс­конференции, отвечая на вопросы международных СМИ.

Он подчеркнул, что невзирая на многочисленные вопросы к российской стороне необходимо суметь вывести диалог к соответствующему уровню правового договорного регулирования, направив их в естественное русло. "Назрела необходимость решать все вопросы в конструктивной среде. Имея многочисленные вопросы- нужно иметь готовность решить их в рамках взаимного понимания и диалога", - сказал Баграт Србазан.

Отвечая на вопрос относительно заморозки членства в ОДКБ, он подчеркнул, что данный вопрос нуждается в глубинном и многослойном обсуждении и анализе. "Но снова повторюсь - все должно происходить в конструктивной среде, и в ключе должна быть армянская повестка и интересы Армении", - подчеркнул глава Движения