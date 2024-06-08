Суббота, 8 Июня 2024 15:27

АрмИнфо.Сегодня переговоров между Арменией и Азербайджаном не существует. Подобное мнение выразил лидер Движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Србазан, отвечая на вопросы международных СМИ.

Свои оценки он обусловил тем, что сегодня Азербайджан говорит с Арменией на языке принуждения и угроз. "И последние события об этом свидетельствуют. Этот процесс делимитации и демаркации произошел с нарушениями во всех смыслах, как в правовом поле, моральном, политическом,так и в плане безопасности", - подчеркнул он. В качестве примера Србазан напомнил о заявлении президента азербайджанского государства о том, что мирного соглашения с Арменией не может быть без изменения ее Коснтитуции.

"Наша задача - вместо несуществующих переговоров вступить в реальные переговоры с реальной и многосторонней повесткой дня. И мы готовы", - резюмировал он.